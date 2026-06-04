WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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04.06.2026 06:00:15
World Cup sparks betting battle between bookmakers and prediction markets
Gambling firms offer new features in a bid to stop prediction markets muscling in on football betting bonanzaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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