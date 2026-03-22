WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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22.03.2026 06:00:18
World faces gas supply cliff edge as Gulf’s final LNG shipments approach ports
Carriers that departed from the Middle East before Iran’s missile attacks began are due to arrive in the next 10 daysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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