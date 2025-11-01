WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
01.11.2025 14:43:14
World Food Day: Is Ukraine still feeding the world?
Grain harvests in the "world's breadbasket" have dropped by a quarter since Russia's invasion. But more than three years on, Ukraine's role in global food security endures despite disrupted ports and captured farmland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
