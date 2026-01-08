WORLD gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WORLD äußerte sich am 07.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 116,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 107,57 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 71,02 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at