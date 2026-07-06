WORLD informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WORLD stellte am 03.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 71,57 JPY gegenüber 63,38 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 74,71 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at