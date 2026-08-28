WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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29.08.2026 00:50:01
World Kinect CFO Jose-Miguel Tejada Sells 6,000 Shares for $223,000
On Aug. 13, Jose-Miguel Tejada, EVP, Chief Financial Officer, sold 6,000 shares of World Kinect (NYSE:WKC), according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.16); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($37.12).World Kinect is a global energy management company with a TTM revenue base of $41.7 billion, operating across segments to serve the aviation, land, and marine fuel markets. The company maintains a geographically diversified operational footprint spanning multiple continents, positioning it as a significant player in global fuel supply and energy logistics. Despite recent operational challenges reflected in TTM net losses, World Kinect's substantial revenue scale and diversified customer base across commercial aviation and marine sectors provide a foundation for its market position in energy management services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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