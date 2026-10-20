Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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20.10.2026 09:58:27
World of Basketball kehrt zurück in die BMW Welt.
+++ BMW Welt steht am 14. November 2026 ganz im Zeichen des Basketballs +++ 3x3 Basketball-Turnier mit Teams aus der Basketball-, Medien- und Creator-Szene +++ Mehr als 11.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher bei der Premiere im Vorjahr +++ Meet & Greet mit den Spielern des FC Bayern Basketball +++ Freier Eintritt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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