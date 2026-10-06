WORLD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WORLD hat am 05.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WORLD ein EPS von 19,35 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent auf 67,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at