World Precision Machinery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

World Precision Machinery stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem Umsatz von 25,2 Millionen SGD, gegenüber 34,0 Millionen SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at