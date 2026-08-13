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13.08.2026 06:31:29
World Precision Machinery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
World Precision Machinery hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,2 Millionen SGD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,2 Millionen SGD.
Redaktion finanzen.at
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