World Precision Machinery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

World Precision Machinery hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,83 Prozent auf 40,2 Millionen SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,1 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at