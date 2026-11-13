World Precision Machinery zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

World Precision Machinery hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,5 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 40,2 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at