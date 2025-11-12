WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
12.11.2025 18:27:14
World War I Armistice Day remembered in Ypres and elsewhere
World War I fighting officially stopped at 11 a.m. on November 11 in 1918. Ceremonies marking the anniversary took place around much of the world, including the Menin Gate at Ypres in Belgium.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
