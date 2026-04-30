WorldCall Telecom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WorldCall Telecom hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

WorldCall Telecom hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 PKR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WorldCall Telecom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,45 Milliarden PKR im Vergleich zu 1,20 Milliarden PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at