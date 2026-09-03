WorldCall Telecom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WorldCall Telecom lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,04 PKR. Ein Jahr zuvor waren -0,050 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at