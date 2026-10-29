WorldCall Telecom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WorldCall Telecom hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

WorldCall Telecom vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 PKR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 PKR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent auf 1,58 Milliarden PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at