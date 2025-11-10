WORLDINTEC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WORLDINTEC stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 99,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WORLDINTEC 68,69 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 68,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WORLDINTEC 60,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at