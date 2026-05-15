WORLDINTEC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WORLDINTEC hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 67,48 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 66,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at