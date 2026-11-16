WORLDINTEC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WORLDINTEC hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 146,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WORLDINTEC 99,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,37 Milliarden JPY – ein Plus von 42,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WORLDINTEC 68,82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at