Worldline-Aktie bricht um mehr als die Hälfte ein: Umsatzzahlen von Worldline enttäuschen - Sektor schwankt mit

In dem unspektakulären europäischen Aktienhandel am Mittwoch fallen Aktien des französischen Online-Zahlungsdienstleisters Worldline mit einem Einbruch auf.

Das Unternehmen hatte enttäuschende Umsatzzahlen für das dritte Quartal gemeldet und zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt.

Zeitweise bricht der Wert an der EURONEXT in Paris um 58,66 Prozent auf 9,55 Euro ein, was zugleich ein neues Allzeittief bedeutet. Noch vor zwei Jahren hatte die Aktie über 80 Euro gelegen und befindet sich bereits seit Monaten auf Talfahrt. Auch andere Werte der Branche wie Adyen, die zeitweise um rund 6,6 Prozent fallen, zeigten sich beeindruckt.

Die Analysten von Jefferies führten die Entwicklung auf den Abschwung in Deutschland als wichtigstem Markt von Worldline zurück. Es gebe nun Sorgen, dass die Flaute länger anhalten könnte. Vom Researchhaus Stifel hieß es, die Zahlen für das dritte Quartal seien ungleich schlechter als erwartet ausgefallen. JPMorgan bemängelte, dass der freie Mittelzufluss im laufenden 38 Prozent unter den bisherigen Konsensschätzungen liege.

