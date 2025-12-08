Worldline Announces Divestment Of PaymentIQ

(RTTNews) - Worldline (WLN.PA) announced the contemplated divestment of PaymentIQ, a payment orchestration platform, to Incore Invest for an estimated cash proceeds at closing of approximately 160 million euros. The company said the disposal of PaymentIQ marks a further step in strategic refocus on core European payment activities.

The company said the combined cash proceeds from the disposals of Mobility & e-Transactional Services, North American operations, Electronic Data Management activity to SIX and PaymentIQ are expected in the range of 510-560 million euros.