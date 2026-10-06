Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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06.10.2026 03:08:15
World’s biggest business class coming to British Airways’ A380s amid upscale travel rush
Changes to cut jets’ seating capacity, with bulk of reductions at the economy class cabins’ expenseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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