Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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31.05.2026 18:52:03
WorldSBK: BMW Motorrad Motorsport nutzt Aragón für intensive Entwicklungsarbeit.
+++ Michael van der Mark und Hannes Soomer leisten als Ersatzfahrer wichtige Testarbeit mit der BMW M 1000 RR. +++ Miguel Oliveira verbringt das Wochenende mit dem Team vor Ort: Genesung macht gute Fortschritte. +++ Auch Danilo Petrucci ist nach seiner Verletzung weiter auf dem Weg der Besserung. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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