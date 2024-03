WorldSBK 2024: BMW Motorrad Motorsport möchte in Barcelona an den guten Auftakt anknüpfen.

Nach dem Saisonauftakt in Australien ist die FIM Superbike World Championship nach Europa zurückgekehrt. Am kommenden Wochenende (22. bis 24. März) steht für BMW Motorrad Motorsport auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya (ESP) die zweite Rennveranstaltung des Jahres an. Dort möchten die vier Werksfahrer und die beiden Teams, das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team und das Bonovo action BMW Racing Team, an den guten Auftakt in Phillip Island (AUS) anknüpfen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel