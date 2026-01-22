Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
22.01.2026 19:35:00
WorldSBK 2026: Erster Test des Jahres für Danilo Petrucci und Miguel Oliveira.
+++ ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team testet in Jerez de la Frontera mit seinen beiden neuen Fahrern. +++ Regnerisches Wetter sorgt für reduzierte Fahrzeit. +++ Danilo Petrucci: „Es hat mir wirklich Spaß gemacht, auf dem Bike zu sitzen. Es ist eins der besten Bikes, die ich je im Regen gefahren bin.“ +++ Miguel Oliveira: „Es gab große Erwartungen an diese beiden Tage – das Motorrad und das Team besser kennenzulernen. Ich denke, das ist uns gelungen.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.