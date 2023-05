WorldSBK in Barcelona: Ivo Lopes vertritt verletzten Michael van der Mark in der BMW Motorrad Motorsport Familie.

Die BMW Motorrad WorldSBK Familie bekommt für die vierte Runde der FIM Superbike World Championship 2023 (WorldSBK) am kommenden Wochenende in Barcelona (ESP) Zuwachs aus Portugal. Ivo Lopes (POR), seit mehreren Jahren mit dem easyRace BMW Team in der Spanish Superbike Championship (ESBK) erfolgreich, vertritt in den Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den verletzten BMW Motorrad WorldSBK Werksfahrer Michael van der Mark (NED).