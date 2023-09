WorldSBK in Magny-Cours: Poleposition-Jubel, doch auch gemischte Gefühle bei BMW Motorrad Motorsport.

Poleposition für die BMW M 1000 RR mit neuem Allzeit-Rundenrekord, gefolgt von einem starken vierten Platz im ersten Rennen: BMW Motorrad Werksfahrer Garrett Gerloff (USA) gab BMW Motorrad Motorsport und dem Bonovo action BMW Racing Team am Samstag in Magny-Cours (FRA) viel Grund zum Jubeln. Am Sonntag war der US-Amerikaner im zweiten Hauptrennen erneut stark und wurde Fünfter. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel