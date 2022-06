WorldSBK in Misano: BMW Motorrad Motorsport sammelt wichtige Informationen für die Vorbereitung auf die nächsten Rennen.

Nach den Siegen in der FIM Endurance World Championship (FIM EWC) und bei der Isle of Man TT hatte BMW Motorrad Motorsport in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) ein Wochenende mit positiven Aspekten, aber auch mit Schwierigkeiten. Die vierte Runde der WorldSBK-Saison 2022 wurde im italienischen Misano ausgetragen.