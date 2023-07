WorldSBK in Most: Michael van der Mark zurück im Sattel der BMW M 1000 RR.

Am kommenden Wochenende steht für BMW Motorrad Motorsport die letzte Rennveranstaltung der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) 2023 vor der Sommerpause auf dem Programm. Die achte Saisonrunde wird vom 28. bis 30. September im tschechischen Most ausgetragen. Mit dabei ist wieder Michael van der Mark (NED), der nach seiner Verletzungspause in den Sattel seiner BMW M 1000 RR zurückkehrt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel