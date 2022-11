WorldSBK-Saisonendspurt für BMW Motorrad Motorsport in Indonesien und Australien.

Mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Übersee-Veranstaltungen endet für BMW Motorrad Motorsport die Saison 2022 in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK). Am kommenden Wochenende (11. bis 13. November) treten das BMW Motorrad WorldSBK Team und das Bonovo action BMW Racing Team in Mandalika auf der indonesischen Ferieninsel Lombok an. Am Wochenende danach (18. bis 20. November) steht das Finale im australischen Phillip Island auf dem Programm.