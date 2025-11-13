Worldwide Diversified legte Quartalsergebnis vor

Worldwide Diversified ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Worldwide Diversified die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,4 Millionen USD – eine Minderung von 68,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at