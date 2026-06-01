Worldwide Leather Exports hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Worldwide Leather Exports lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,12 INR gegenüber -0,090 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Worldwide Leather Exports 183,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 293,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,390 INR beziffert, während im Vorjahr 0,010 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 788,25 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 600,96 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at