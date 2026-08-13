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13.08.2026 06:31:29
Worldwide Leather Exports stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Worldwide Leather Exports präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Worldwide Leather Exports in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 112,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 190,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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