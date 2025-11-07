|
07.11.2025 06:31:29
Worldwide Leather Exports zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Worldwide Leather Exports hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,07 Prozent auf 161,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
