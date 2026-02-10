Worldwide Webb Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Worldwide Webb Acquisition präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Worldwide Webb Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 17,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at