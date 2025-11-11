Worldwide Webb Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Worldwide Webb Acquisition gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Worldwide Webb Acquisition im vergangenen Quartal 17,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Worldwide Webb Acquisition 16,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at