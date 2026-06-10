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10.06.2026 06:31:29
Worldwide Webb Acquisition legte Quartalsergebnis vor
Worldwide Webb Acquisition hat am 08.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 19,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Worldwide Webb Acquisition ein EPS von -0,460 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Worldwide Webb Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 70,01 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -0,27 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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