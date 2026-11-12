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12.11.2026 06:31:28
Worldwide Webb Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Worldwide Webb Acquisition äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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