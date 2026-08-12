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12.08.2026 06:31:29
Worldwide Webb Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Worldwide Webb Acquisition hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Worldwide Webb Acquisition ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,99 Prozent auf 21,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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