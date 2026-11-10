Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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10.11.2026 21:37:02
Worried About a Market Crash? These 3 High-Yielding Stocks Can Be Safe Long-Term Options
The stock market is showing signs of weakness. The S&P 500 index, which tracks the leading stocks on U.S. markets, is down around 5% from its high. It's not in correction territory, but it could potentially decline further, especially if interest rates continue to rise.
Many investors have been pulling money out of tech stocks and other highly valued investments of late, perhaps as a sign of concern for where the market may be heading. For investors who are worried about a potential market crash, there are three excellent dividend stocks that may be solid options to consider right now: Realty Income (NYSE:O), Chevron (NYSE:CVX), and Pfizer (NYSE:PFE).
Image source: Getty Images.
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