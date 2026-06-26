ALL-Q-TELL Aktie

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WKN DE: A1C705 / ISIN: US01664B1008

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26.06.2026 17:20:00

Worried About a Stock Market Sell-Off? This Rock-Solid Dividend Stock Will Let You Sleep Well at Night.

Good dividend stocks can be counted on to produce reliable, high-yield income for investors every quarter, or in some cases every month, no matter what the market does. This is particularly beneficial for retirees looking to supplement their income.But the benefits of dividend stocks go beyond dividend income. Dividend stocks are one of the best ways to diversify your portfolio against more volatile growth and tech stocks or large-cap S&P 500 exchange-traded funds (ETFs).That's because dividend stocks also boost your total return if you reinvest them back into the stock. Further, the best dividend stocks are typically from stable, established companies, often consumer staples, that tend to perform relatively well during market downturns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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