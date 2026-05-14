Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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14.05.2026 16:00:00
Worried About Inflation? This Common Retirement Withdrawal Strategy Might Be Too Risky for You
Saving enough for retirement is only half the battle. You also have to figure out how to make those savings last across a retirement that could last 30 years or more. That's easier said than done.High inflation can create even greater challenges by forcing you to spend more than you expected. This can be devastating in the early days of your retirement. And it could be especially difficult if you rigidly adhere to the traditional advice about how much to withdraw from your retirement savings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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