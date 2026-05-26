International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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26.05.2026 14:30:00
Worried About Inflation? This International ETF Could Help Protect Your Portfolio
Inflation is creeping up again. In April, the Consumer Price Index rose 3.8%, up from 3.3% in March and 2.4% in February and January. Bond yields are going higher. The U.S. 10-year Treasury yield has climbed by about 40 basis points year to date. Bond investors seem to be getting nervous about the chances of higher inflation and more government borrowing.If the economy goes through a period of "higher for longer" inflation, that will be painful for consumers, and it could bring losses to investors. Should you change your investment strategy to cope with higher inflation?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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