Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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17.11.2026 19:41:02
Worried About the Tech Sector? Buy This Vanguard ETF for Long-Term Safety and Dividends
Now can be a risky time to invest in tech or even have exposure to it. Between rising interest rates and a Chinese spying scandal involving Nvidia, one of the most popular artificial intelligence companies in the world, there's plenty of bearishness in the markets these days.
Investors can seek safety, however, by pivoting to high-quality Vanguard funds, which can provide not only long-term stability and safety, but also a great deal of recurring income.
A top fund that may be ideal for risk-averse investors who don't want to worry about tech's troubles these days is the Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT:VPU).
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