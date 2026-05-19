Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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19.05.2026 20:21:27
Worried About War’s Impact, Bond Investors Push Rates to Highest Level Since 2007
The 30-year U.S. Treasury yield hasn’t been this high since the lead up to the global financial crisis. Across Europe and Asia, yields are also elevated.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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