Worried About What the Midterm Elections Mean for the Stock Market? History Has a Clear and Reassuring Answer.

The highly anticipated midterm elections have now come and gone, with the Democrats claiming a decisive victory that will see them reclaim control of both the U.S. House of Representatives and the Senate.

Plus, Democrats pulled off shocking wins in gubernatorial races in states like Texas and Georgia, where the party hadn't held those positions in decades. Since the midterms ended, the stock market has been extremely erratic, as investors try to understand what this means for the broader market and the artificial intelligence trade.

What do the midterms mean for the market going forward? History has a clear and reassuring answer.

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