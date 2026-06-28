Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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28.06.2026 23:36:00
Worried You'll Run Out of Money in Retirement? Don't Do This.
One of the biggest fears retirees face isn't a stock market crash, unexpected expenses, or health problems -- it's the possibility of outliving their savings. And that concern is understandable.After all, once you're no longer earning a paycheck, your nest egg might have to last for decades. And there's no guarantee how long your retirement will be.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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