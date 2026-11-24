Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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24.11.2026 10:18:02
Worried You'll Run Out of Money in Retirement? This Social Security Move Could Help
Running out of money is something even wealthy retirees worry about. After all, you have no idea going into retirement how long you'll live, what your exact expenses will look like, and what financial surprises might be in store. So even if you manage to accumulate a few million dollars in a retirement account, there may be a nagging fear that it'll all be gone one day.
Boosting your Social Security checks may not entirely alleviate that fear. But it could help. And you should know that there's an easy way to score a massive boost to your monthly benefits.
Image source: Getty Images.
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