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29.05.2026 06:31:29
Worth Investment Trading gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Worth Investment Trading stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Worth Investment Trading in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 559,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82,6 Millionen INR im Vergleich zu 12,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,090 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Worth Investment Trading 0,050 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 125,82 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 51,23 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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