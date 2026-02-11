Worth Investment Trading stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Worth Investment Trading hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 18,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at